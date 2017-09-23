Представители Европейского союза и США в пятницу подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение, касающееся требований к надежности страхования и перестрахования и надзора за выполнением этих требований.

Об этом в субботу, 23 сентября, сообщило Министерство финансов Эстонии, отметив, что от имени ЕС соглашение подписал посол Эстонии в США Лаури Лепик.

"Обмен информацией между надзорными учреждениями ЕС и США положительно повлияет на дальнейшее трансатлантическое сотрудничество в этом секторе. Я уверен, что выполнение соглашения принесет ощутимую пользу предоставляющим страхование и перестрахование лицам и клиентам страхования", - сказал Лепик на церемонии подписания.

Соглашение определяет роли надзорных учреждений ЕС и США в надзоре за соблюдением условий надежности глобальных групп страхования и перестрахования и устраняет ограничения в области перестрахования.

ЕС и США также заключили соглашение об устранении отдельных требований о залоге и условий создания местного филиала или дочерней фирмы в отношении компаний по перестрахованию, которые предоставляют трансграничные услуги между ЕС и США, если их деятельность соответствует перечисленным в соглашении условиям надежности.

Соглашение должно вступить в силу в три этапа, но не позднее чем через пять лет.