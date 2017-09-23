В субботу, 23 сентября, Таллиннский зоопарк отметил международный день носорога, в рамках которого прошел целый ряд интересных мероприятий.

С 11:00 до 15:00 в зоопарке работала учебная мастерская по изготовлению оригами и плетеных шаров.

Специалист по уходу за носорогами Марика Хиоб рассказала о живущих в Таллиннском зоопарке черных носорогах Кибиби и Кигоме, а также недавно родившейся у них малышке Кибете. Бывший директор зоопарка Мати Каал познакомил слушателей с черными носорогами - ареалом их проживания, подвидами и нынешней ситуацией этого вида.

Посетители зоопарка также смогли посмотреть, как ухаживают за носорогами - тренируют, моют и чистят щетками этих могучих животных.

Поскольку погода в субботу была хорошей, мероприятия проходили на свежем воздухе у наружного вольера для носорогов.

Международный день носорога отмечается с 2010 года, он был впервые объявлен в Южно-Африканской Республике. Проблема выживания этих животных по-прежнему остается критической: браконьеры продолжают уничтожать носорогов для продажи их рогов, места обитания сокращаются, а среда обитания - загрязняется.

Цель международного мероприятия - привлекать внимание к проблемам носорогов в мире.

Пять ныне живущих видов носорога относятся к четырем родам. Крайне редкий суматранский носорог является единственным представителем наиболее древнего из них (Dicerorhinus). Два других, в равной мере стоящих под угрозой исчезновения вида — индийский носорог и яванский носорог — разделились 10 миллионов лет назад и относятся к общему роду индийских носорогов.

Оба африканских вида — белый носорог и черный носорог — разделились 5 миллионов лет назад и состоят в отдельных родах. Они отличаются друг от друга не в последнюю очередь своим питанием. Белый носорог предпочитает пастись на просторах саванн и питаться травами, а черный (острорылый) носорог поедает листву с деревьев и кустов. Своей выпяченной верхней губой он может направлять концы ветвей в рот.