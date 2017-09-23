Хотя избрание бывшего главы Европарламента Мартина Шульца лидером Социал-демократической партии Германии привело к краткосрочному взлету популярности немецких соцдемов, Шульц в дальнейшем не смог сосредоточиться на действительно важных для жителей Германии темах, и на выборах в Бундестаг, которые состоятся в ближайшее воскресенье, специалисты предрекают уверенную победу Христианско-демократическому союзу (ХДС), возглавляемому канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщила в пятницу, 22 сентября, "Актуальная камера на эстонском языке".

Победа ХДС на выборах будет означать, что Меркель сохранит пост федерального канцлера, который она занимает с 2005 года.

В неспособности социал-демократов воспользоваться усталостью избирателей от Меркель и допущенными ею ошибками они могут винить только самих себя.

"Шульц хотел говорить о социальной справедливости, а не о темах, которые интересуют германский народ. Немцы не волнуются по поводу социальной справедливости. Их беспокоит миграция, беженцы, внутренняя безопасность государства. Шульц не касался этих тем. И люди подумали, что, наверное, он не является той альтернативой, которую мы ищем", - сказал "Актуальной камере" главный редактор газеты Die Welt Робин Александер.

"Поскольку политика Ангелы Меркель в последние годы была либеральной или даже левой, соцдемам было сложно ее критиковать", - добавил он.

По словам Александера, вызванный политикой открытых дверей миграционный кризис в Германии является примером утраты контроля над ситуацией, а не частью большого плана.

"Ирония этих выборов состоит в том, что Ангела Меркель, которая вроде бы является оплотом стабильности, сделала неожиданные шаги, например, открыла границу миллиону беженцев. И не все в Германии это приняли. Но оппоненты Меркель - соцдемы, либералы и "зеленые" - не занимаются этой темой. Открытие немецких границ беженцам рассматривалось в международном контексте как решение, основанное на морали и гуманизме. А на самом деле это не было решением, просто так произошло", - пояснил журналист.

По мнению политолога Геро Нейгебауэра, Меркель оправилась от нанесенного ей миграционным кризисом удара, и Германия сменила курс. Правительство обещает увеличить штат полиции на 50 000 человек, улучшить внутреннюю безопасность и выслать из страны мигрантов, не нуждающихся в международной защите.

"Меркель заявила, что она справится с кризисами, которые угрожают Германии, что она гарантирует людям жизнь и рабочие места. Она не говорит, как собирается этого добиться, и просит ей довериться, потому что делала это в прошлом и сделает это и в будущем. Люди проголосуют за Меркель не из любви к ней, а из чувства безопасности и комфорта", - считает журналист Конрад Вернер.

По его мнению, привлекательность Меркель объясняется нежеланием людей думать о политике. "В жизни и так полно стрессов, путь у нас будет Меркель, которая сделает, что нужно", - пояснил Вернер.