В субботу, 23 сентября, в спортивном парке Тяхтвере в Тарту стартовала общеевропейская неделя спорта, право на проведение первого мероприятия которой в этом году получила Эстония.

Неделя спорта началась с детских заездов XX Тартуского велосипедного марафона, на которых ожидались около 3000 участников, сообщило в субботу Министерство культуры Эстонии.

На состоявшейся в 10:45 церемонии открытия мероприятия выступили министр культуры Индрек Саар, еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич, мэр Тарту Урмас Клаас и член правления Европейского Олимпийского комитета и Нильс Нюгор.

Общеевропейская неделя спорта проводится в третий раз, в 2017 году право на организацию ее первого мероприятия получила Эстония. Цель недели спорта - популяризация подвижного образа жизни и повышение информированности населения о необходимости заниматься спортом.

В рамках недели спорта в Эстонии, которая координируется Эстонским Олимпийским комитетом и объединением "Спорт для всех", состоится свыше 900 мероприятий в различных форматах для людей всех возрастов, подробную информацию о которых можно получить здесь (только на эстонском языке).