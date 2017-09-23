Консервативная народная партия (EKRE) решила исключать из партии баллотирующихся по конкурирующим с ней спискам членов.

Об этом в субботу, 23 сентября, сообщило издание Postimees.

Ранее аналогичное решение приняли Центристская партия и Партия реформ, хотя центристы сделали исключение для своего бывшего председателя Эдгара Сависаара.

По состоянию на 19 сентября 96 членов EKRE баллотировались по конкурирующим с партией спискам. По словам депутата Рийгикогу и члена правления EKRE Яака Мадисона, в партии в последние месяцы неоднократно подчеркивалось, что устав запрещает конкурировать на выборах с партией.

"Конкурирующие с партией на выборах лица будут исключены из списка членов партии", - заявил Мадисон Postimees.

Самый известный из соперничающих с EKRE кандидатов — бывший председатель Народного союза и нынешний волостной старейшина Ракке Андрус Блок, который баллотируется в избирательном союзе Koduvald в Вяйке-Маарья.