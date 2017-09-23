В волости Мартна Ляэнеского уезда в ночь на пятницу начался пожар в приюте для бездомных животных, в котором, по первоначальным данным, погибли десять кошек.

По данным местной газеты Lääne Elu, наиболее вероятная причина пожара - поджог.

"Погода была влажной, стены были мокрые, пропитанные влагой, отопительных приборов нет, электричества нет, строительные работы не проводились, горючих материалов не было, в кошачьих домах не курят - самовозгорание исключено", - сказал изданию глава Эстонского союза защиты животных Хейки Валнер.

Однако в Спасательном департаменте не подтвердили эту версию, сообщает новостной портал ERR.

Вызов спасателям поступил в пятницу в 03:16. К прибытию пожарных сарай, в котором держали животных, был уже уничтожен огнем, сообщили в департаменте.

Утверждается, что в сарае находились десять кошек. Также пострадала линия электропередач, для ремонта которой вызваны электрики.