Об этом в субботу, 23 сентября, сообщила супруга музыканта Керту Силла-Куут.

Завоевавший известность в раннем возрасте Уку Куут родился 8 июля 1966 года. В возрасте шести лет он записал свою первую песню на Эстонском радио. В ходе своей карьеры Куут был продюсером шведских и американских музыкантов, в основном выступавших в стилях ритм-н-блюз и джаз. Он выпустил несколько музыкальных альбомов в качестве продюсера, автора песен и вокалиста.

В 2009 году Уку Куут заболел боковым амиотрофическим склерозом (ALS) - медленно прогрессирующим, неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, которое приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Смерть музыканта наступила в пятницу, 22 сентября.

Прощание с Куутом состоится 30 сентября в Торнимяэской церкви на Сааремаа.