В объективе "АК+": учения "Запад", исчезновение масла и знакомство с Марией Гольцманн ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 24 сентября.
В программе:
Войны, партизаны, террористы. Антон Алексеев анализирует учения "Запад - 2017".
Картина маслом. Николай Лощин рассказывает о росте цен и об исчезновении сливочного масла с прилавков некотоых магазинов.
Танцующий семиотик Мария Гольцманн. С хореографом и ее творчеством знакомит Сергей Михайлов.
Смотрите уже в это воскресенье в 20.00 на ETV+. Ведущий выпуска - Николай Лощин.
Редактор: Андрей Крашевский