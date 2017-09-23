Являющиеся гражданами России капитан и штурман севшего на мель у побережья Швеции грузового судна задержаны по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии.

Об этом в субботу, 23 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на шведскую полицию.

"Согласно поступившему заявлению, двое задержанных, одному из которых 35 лет, а другому - 50, являются гражданами России. Помимо управления судном в нетрезвом состоянии, старшему из них вменяется в вину грубая неосторожность", - отметили в пресс-службе ведомства.

80-метровое грузовое судно с дизельным топливом село в субботу на мель к югу от порта Оскарсхамн на восточном побережье Швеции.

Судно шло из Висбю, с острова Готланд, в Оскарсхамн. В Службе береговой охраны отметили, что оно ходит под флагом Фарерских островов.

"В топливных баках судна находится 44 000 литров дизтоплива, которое не должно попасть в море. Наша задача заключается в принятии необходимых мер, с тем чтобы позднее судовладелец мог отбуксировать судно безопасным образом", - сказал руководитель спасательных работ Филип Лундгрен.

По оценкам ведомства, на весь процесс снятия судна с мели и его буксировки может потребоваться несколько дней.