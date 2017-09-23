Таллиннский футбольный клуб "Левадия" в субботу, 23 сентября, на своем поле одержал победу над тартуской "Таммекой" (3:1) в 31-м туре чемпионата Эстонии по футболу и вплотную приблизился к лидеру турнирной таблицы - "Флоре".

Голы в ворота тартусцев забили Римо Хунт, Марк Оливер Рооснупп и Никита Андреев. В составе "Таммеки" в конце первого тайма отличился Сандер Каппер.

После 30-го тура "Флора" лидировала в чемпионате с 76 очками, "Левадия" располагалась на втором месте (70 очков), а на третьей строчке оставался "Нымме Калью" (65 очков).

После сегодняшней победы "Левадию" отделяет от "Флоры" всего три очка, что создает дополнительную психологическую нагрузку на лидеров чемпионата, которые во второй половине дня встречаются в гостях с силламяским "Калевом".