Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в субботу, 23 сентября, на северо-востоке КНДР. Пока остается неизвестным, имели ли толчки естественное или искусственное происхождение.

По предварительным данным, землетрясение произошло приблизительно в 50 км от северокорейского ядерного полигона. Китайские сейсмологи сообщили о "возможном взрыве", передает Русская служба Би-би-си.

Однако Южная Корея отмечает, что землетрясение, вероятно, произошло по естественным причинам.

Геологическая служба США заявила, что также пока не может назвать точную причину толчков.

3 сентября Северная Корея провела шестое ядерное испытание. В ответ Совбез ООН принял резолюцию о новых санкциях в отношении КНДР.

Магнитуда нынешнего подземного толчка была меньше, чем обычно бывает при северокорейских ядерных испытаниях.

После предыдущего испытания сейсмологи зафиксировали на территории КНДР землетрясение, очаг которого находился на поверхности земли.

Сейсмическая активность была отмечена в уезде Кильджу, где располагается ядерный полигон Пунгери. Все предыдущие ядерные испытания КНДР проводила именно там.

Днем ранее лидеры КНДР и США обменялись беспрецедентно грубыми заявлениями. Дональд Трамп назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим, которому нет дела до страданий своего народа. До этого лидер КНДР заявил в обращении по государственному телевидению, что речь Трампа в Генассамблее ООН представляла собой "шизофренический припадок".

Перепалка между двумя лидерами привлекла внимание Китая. Представитель МИД КНР Лу Канг призвал все стороны "проявить сдержанность, а не провоцировать друг друга".

"Как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить", - описал конфликт двух лидеров министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу.