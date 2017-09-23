Кандидатом в президенты Финляндии от "истинных финнов" стала Лаура Хухтасаари ({{commentsTotal}})
Партия "Истинные финны" в субботу, 23 сентября, утвердила заместителя председателя партии Лауру Хухтасаари кандидатом в президенты Финляндии.
Об этом сообщило в субботу финское телерадиовещание Yle.
Лаура Хухтасаари была избрана в финский парламент в 2015 году. Она выступает за выход Финляндии из Евросоюза и еврозоны, а также поддерживает расширение полномочий президента и наделение его правом роспуска парламента.
"Президент может действовать на более (высоком уровне), чем партийная политика, отчитываясь напрямую перед народом. Я считаю, что было бы хорошо, если бы у президента была и власть", - заявила Хухтасаари в августе в передаче на телеканале Yle, пишет новостной портал ERR.
Первый тур президентских выборов в Финляндии пройдет в январе 2018 года.
В гонку уже включилось множество опытных политиков: Пекка Хаависто ("Зеленые"), бывший премьер-министр Матти Ванханен (Финляндский центр), европарламентарий Мерья Кюллёнен (Левый союз), европарламентарий Нилс Турвалдс (Шведская народная партия) и Туула Хаатайнен (Социал-демократическая партия). Нынешний президент Саули Ниинистё и европарламентарий Пааво Вяюрюнен являются кандидатами в президенты от избирательного союза.
Редактор: Андрей Крашевский