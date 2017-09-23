Об этом сообщило в субботу финское телерадиовещание Yle.

Лаура Хухтасаари была избрана в финский парламент в 2015 году. Она выступает за выход Финляндии из Евросоюза и еврозоны, а также поддерживает расширение полномочий президента и наделение его правом роспуска парламента.

"Президент может действовать на более (высоком уровне), чем партийная политика, отчитываясь напрямую перед народом. Я считаю, что было бы хорошо, если бы у президента была и власть", - заявила Хухтасаари в августе в передаче на телеканале Yle, пишет новостной портал ERR.

Первый тур президентских выборов в Финляндии пройдет в январе 2018 года.

В гонку уже включилось множество опытных политиков: Пекка Хаависто ("Зеленые"), бывший премьер-министр Матти Ванханен (Финляндский центр), европарламентарий Мерья Кюллёнен (Левый союз), европарламентарий Нилс Турвалдс (Шведская народная партия) и Туула Хаатайнен (Социал-демократическая партия). Нынешний президент Саули Ниинистё и европарламентарий Пааво Вяюрюнен являются кандидатами в президенты от избирательного союза.