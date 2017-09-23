По мнению и.о. мэра Таллинна Таави Ааса, регулярно отсутствующие на заседаниях столичного горсобрания депутаты нарушают свои обязанности, и им следовало бы вернуть в бюджет свое депутатское вознаграждение.

Об этом Аас заявил в субботу, 23 сентября, в распространенном Центристской партией заявлении.

"Депутаты от Союза отечества и Res Publica (IRL) и Партии реформ массово и постоянно отсутствуют на заседаниях горсобрания, - сказал Аас. - Во фракции IRL есть много людей, которые в течение четырех лет посетили только 50-60-% заседаний".

По его словам, депутаты от IRL Лийза-Ли Пакоста и Реэт Роос отсутствовали, соответственно, на 70% и 55% заседаний, а реформисты Марет Марипуу и Пауль-Эрик Руммо - на 51% и 49% заседаний, соответственно. Реформистка Йоко Алендер посетила лишь 57% заседаний в период действия ее депутатских полномочий, а Ынне Пиллак, громко критикующая работу горсобрания, только 62%.

Аас напомнил, что заседания горсобрания проводятся дважды в месяц, и депутаты получают ежемесячное вознаграждение в размере 590 евро.

"Если есть вознаграждение, то есть и обязанность его отрабатывать. Это распространяется как на коалицию, так и на оппозицию", - сказал кандидат центристов в мэры Таллинна.

"Массовое отсутствие (на заседаниях) - это проявление неуважения к своим избирателям и таллиннским налогоплательщикам. Все отсутствующие должны четко отчитаться об этом перед общественностью", - отметил Аас, добавив, что еще лучше было бы вернуть в бюджет полученное ими депутатское вознаграждение.