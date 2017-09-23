В Мексике произошло третье землетрясение за месяц ({{commentsTotal}})
В Мексике в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,2, толчки от которого ощущались в столице страны Мехико и которое стало уже третьим по счету в сентябре этого года.
Жители Мехико выбежали на улицы под звуки сирены, а спасатели приостановили разборку завалов, оставленных предыдущим землетрясением в начале этой недели, сообщило агентство Reuters.
На данный момент не известно, привели ли новые подземные толчки к дополнительным разрушениям.
Геологическая служба США сообщила, что очаг землетрясения был относительно неглубоким, а его эпицентр находился около полуострова Юкатан.
Ранее в сентябре в Мексике произошли два землетрясения, в результате которых погибли не менее 380 человек. Наиболее разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября.
Редактор: Андрей Крашевский