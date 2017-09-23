В Таллинне открылся конкурс молодых ученых

Министр образования и науки Майлис Репс в субботу открыла в Таллинне 29-й Европейский конкурс молодых ученых, в котором участвуют школьники и студенты из 38 стран.

Победители конкурса будут объявлены в понедельник в концертном зале "Эстония".

Главные призы вручат президент Керсти Кальюлайд и глава генерального директората по научным исследованиям и инновациям Еврокомиссии Роберт-Ян Смитс.

В конкурсе участвуют 146 человек в возрасте 14-20 лет. Самые младшие из них прибыли из Канады, Дании и Грузии. Представлено 11 работ из области биологии, восемь из области химии, семь из области компьютерных наук, 15 — инженерии, 12 — экологии, четыре — материаловедения, семь — медицины, десять — математики, 11 — физики и четыре — социальных наук.

Многие работы вне зависимости от категории связаны со здоровьем человека и лечением заболеваний, за ними по популярности следуют энергия и окружающая среда.

Конкурсные работы оценит созванное Еврокомиссией международное жюри ученых в составе 19 человек.

Победителям конкурса вручат девять денежных премий: три в размере 3500 евро, три в размере 5000 евро и три в размере 7500 евро, а также ряд спецпремий от научных учреждений — стипендии и визиты в научные учреждения. Эстонские спецпремии выдают Министерство образования и науки и город Таллинн.

Конкурс молодых ученых ЕС проводится с 1989 года.

Проходящий в Эстонии конкурс является 29-м по счету, его проводит Эстонское научное агентство в сотрудничестве с Еврокомиссией и Министерством образования и науки.