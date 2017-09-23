"Флора" вырвала победу у "Калева" и укрепила лидерство в чемпионате

Таллиннский футбольный клуб "Флора" в субботу, 23 сентября, одержал в гостях победу над силламяэским "Калевом" (2:1) в 31-м туре чемпионата Эстонии по футболу, укрепив свое положение лидера турнирной таблицы.

Первый тайм матча закончился вничью: "Флора" повела в счете на 14-й минуте благодарю голу Мартина Миллера, но уже на 32-й минуте Павел Алексеев сравнял счет.

Однако на 70-й минуте встречи Рауно Аллику снова вывел команду вперед, и матч закончился со счетом 2:1 в пользу таллиннского клуба.

"Флора" безусловно нуждалась в победе в сегодняшнем матче, поскольку занимающая вторую строчку в турнирной таблице "Левадия" также одержала в субботу верх над тартуской "Таммекой", сократив свое отставание от лидера до трех очков.

В других матчах 31-го тура "Пайде" победила вильяндиский "Тулевик" 4:2, а "Нымме Калью" разгромил пярнуский "Вапрус" 6:0. А в состоявшемся накануне матче нарвский "Транс" в гостях одержал сенсационную победу над победителем прошлого чемпионата "Инфонетом" со счетом 3:1.

После очередной серии матчей "Флора" продолжает лидировать в чемпионате с 79 очками, сохранив прежний отрыв от "Левадии" в 6 очков. На третьей строчке расположился "Нымме Калью" (68), за которым следуют "Инфонет" (58), "Транс" (41), "Калев" Силламяэ (30), "Таммека" (30), "Пайде" (28), "Тулевик" (24) и "Вапрус" (8).

Добавлен видеосюжет корреспондента "Актуальной камеры" Игоря Савельева.