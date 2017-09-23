Вернувшиеся из КНДР эстонские таэквондисты: в Пхеньяне все мирно и спокойно

В таллиннском аэропорту в субботу встречали эстонских таэквондистов, которые вернулись с чемпионата мира по таэквондо версии ITF, проходившего на родине этого вида боевых искусств - в Северной Корее.

Об этом в субботу, 23 сентября, сообщила "Актуальная камера".

В чемпионате участвовали свыше трехсот спортсменов из пятидесяти стран, а сборную Эстонии представляли семь таэквондистов, двое из которых заняли призовые места. Бронзовую медаль завоевал Владислав Жаров, а дважды на пьедестал почета удалось подняться Ольге Борисенко, которая удостоилась третьего места в категориях "туль" и "спарринг".

Спортсмены признаются, что перед соревнованиями ставили перед собой более высокие задачи, но и достигнутым целям они искренне рады.

"Так уж получилось, что по сетке я попала на серьезных соперников. В этот раз у меня не получилось больше бронзы ничего забрать. Но и бронза с чемпионата мира - это очень хорошо. Два года назад я уже привозила одну бронзу и вот - подтвердила", - сказала Борисенко.

Чемпионат проходил в столице КНДР Пхеньяне. Хотя сейчас в Северной Корее острая политическая обстановка, ни спортсмены, ни тренерский состав на себе этого не почувствовали. По их словам, родина таэквондо приняла гостей очень дружелюбно, соревнования прошли на высоком уровне, а общее впечатление о стране не сравнится с тем, каким оно было еще несколько лет назад.

"Нисколько не было чувства опасности, не было видно ни военных, ни какого-либо военного положения. Все были дружелюбны, и все было мирно и спокойно", - сказал Жаров.

По словам главного тренера сборной Эстонии по таэквондо Михаила Кылварта, в Пхеньяне иностранцы начали чувствовать себя более свободно.

"У нас была возможность пройтись по тем магазинам, в которые ходят корейцы. Раньше на пушечный выстрел не подпускали. Конечно, весь официоз, все плакаты, пламенные речи, повсеместные патриотические песни присутствуют. И мы понимаем, что это тоталитарная страна, но есть ощущение, что страна становится более цивилизованной", - сказал Кылварт.

После недельного отдыха спортсмены продолжат готовиться к следующим соревнованиям. Уже в декабре эстонские таэквондисты будут защищать цвета национального флага на Кубке мира, который пройдет в Минске.