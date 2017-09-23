В субботу в Таллинне прошла акция протеста, направленная против строительства новой магистрали Рейди теэ, которая должна связать набережную Пирита и Таллиннский порт.

По мнению активистов, запланированная городом магистраль поделит парк у памятника "Русалка" на две части и создаст на морском побережье больше движения, шума и загрязнения.

Они также выразили поддержку НКО "Зеленое движение Эстонии", которое намерено обжаловать разрешение на строительство Рейди теэ в окружном суде.

Магистраль Рейди теэ протяженностью в 1,7 км будет проходить от перекрестка улиц Йыэ и Ахтри через припортовую территорию и вдоль берега моря до перекрестка у "Русалки".

6 сентября Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу "Зеленого движения Эстонии" с требованием аннулировать разрешение на строительство Рейди теэ, тем самым устранив последнее юридическое препятствие для реализации проекта.

После этого НКО заявило о намерении обжаловать это решение. Это можно сделать до 6 октября.

Между тем мэрия Таллинна намеревается еще в течение этого года приступить к реализации проекта, чтобы завершить строительство дороги в первом полугодии 2019 года.

Добавлен видеосюжет корреспондента "Актуальной камеры" Антона Алексеева