В Москве арестован лидер организации "Христианское государство - Святая Русь"

Таганский суд Москвы санкционировал арест лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

Об этом в субботу, 23 сентября, сообщила пресс-служба Таганского суда, передает Интерфакс.

Александр Калинин был задержан утром 23 сентября. Как пояснили в МВД РФ, он является фигурантом уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма "Матильда".

По версии полиции, Калинин причастен к требованиям к киносетям не показывать "Матильду" под угрозой применения насилия в отношении зрителей.

Ранее Калинин был опрошен по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина - адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Тогда он был отпущен под подписку о невыезде, так как не принимал участия в поджоге. Но затем он был повторно задержан по вновь открывшимся обстоятельства.

По делу о поджогах суд Москвы отправил под арест троих фигурантов : Дениса Манталуца, брата Александра Калинина Юрия и Александра Баянова.

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало ей прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.

Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода на экран, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Видео задержания Калинина и его сообщника, опубликованное МВД РФ