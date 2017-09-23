В Таллинне открылась школа Art Media Kool

Одним из нововведений на муниципальных выборах в 2017 году является так называемый "закон о двух стульях". Теперь действующие члены Рийгикогу могут баллотироваться в местные самоуправления и работать там, не отказываясь от места в парламенте. Это замечательно для разного рода политических гигантов и партий с недостатком ярких кадров. Народу же, на мой взгляд, "двойные" депутаты совсем не нужны.