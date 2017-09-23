В Таллинне открылась школа Art Media Kool ({{commentsTotal}})
Накануне в Таллинне состоялось официальное открытие школы актерского мастерства и медиапрофессий для детей и подростков Art Media Kool, которая находится по адресу Лаулупео, 24. В рамках школы планируются годовые курсы, мастер-классы и лекции профессионалов кино и телевидения из Эстонии, Европы и России. Возраст студентов, в зависимости от курса, от 5 лет до 19 лет. Комментирует художественный руководитель Art Media Kool, актер и педагог Александр Кузнецов: