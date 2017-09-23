Суперволость Ляэне-Харью готовится к первым выборам в новых границах

Борьба за места в волостном собрании Ляэне-Харью объединила кандидатов, которые еще некоторое время назад были скептично настроены к принудительному слиянию нескольких административных единиц.

В избирательных союзах и партиях уверены, что суперволость открывает новые возможности для наведения в ней порядка, сообщила в субботу, 23 сентября, "Актуальная камера".

Конкурс в волостное собрание составляет восемь человек на место: за 21 место будут бороться 178 кандидатов.

Волость Ляэне-Харью была образована в результате слияния четырех административных единиц: волостей Кейла, Падизе, Вазалемма и города Палдиски.

Хотя еще несколько месяцев назад эти самоуправления были против объединения в одну крупную административную единицу, сейчас многие партии и союзы готовы сотрудничать друг с другом.

"Наш предвыборный союз называется "добрая воля", создан он из активных граждан, которые хотят, чтобы четыре самоуправления были сплочены доброй волей, улучшить сегодняшнюю ситуацию", - сказал Андрей Дворянинов из избирательного союза "Добрая воля".

По мнению кандидата от Союза Отечества и Res Publica (IRL) Кадри Тиллерман, именно IRL является наилучшим выбором для волости. "У нас самая лучшая команда, очень приятные люди, ну и, конечно, самая лучшая кандидатка для старейшины волости - это я", - сказала она.

Одна из самых важных проблем, которой обещают заняться политики, это транспортное сообщение в волости. "Первая проблема - это транспорт. Как, например, человек из Палдиски может ездить на работу в Лауласмаа, Падизе или Васалемма. Вот это самая большая проблема сегодня, которой мы будем сразу заниматься", - заявил Яанус Саат из "Объединения избирательных союзов".

Еще одна из проблем, требующих решения, это канализация. Ей обещают заняться реформисты. "Конечно, это инфраструктура в целом, не только транспорт и логистика. Так же очень важно решить проблему с канализацией", - подтвердил кандидат от Партии реформ Аге Леэдо.

Позже остальных свою предвыборную компанию начал избирательный союз "Новая волость", который обещает местным жителям прислушиваться к их мнению. "Дать права местным общинам. Например, здесь в Клоога есть Дом культуры, им управляет не местная община, все указания из центра. А они не знают, что здесь после работы люди хотят делать", - считает представитель союза Аймар Алтосаар.

Всего на территории новообразованной волости Ляэне-Харью проживает 13 000 тысяч жителей.