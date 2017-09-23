В Нарве прошел молодежный форум с участием российских подростков

Нарвский молодежный центр стал площадкой для проведения международного форума, на котором собрались подростки из Нарвы, Ивангорода, Кингисеппа и Санкт-Петербурга, а также юные участники проекта "City to City" из Греции, Испании, Португалии, Италии и Венгрии.

Мероприятие проводилось в рамках программы приграничного партнерства Эстония-Россия совместно с городом Нарва, сообщила в субботу, 23 сентября, "Актуальная камера".

Одной из площадок форума стал молодежный центр, где подростки попытались найти ответы на вопросы, перед которыми пасуют современные политики и экономисты: как превратить границу в путь для реализации возможностей? Чему мы можем научиться друг у друга? Какие перспективы у приграничного сотрудничества?

"Границы у нас в голове, вот это была основная идея, и цель этой программы и всех программ приграничного сотрудничества с Россией - чтобы эти границы, по крайней мере в мыслях, они были разрушены, чтобы люди понимали, что границы не только разъединяют, а наоборот, объединяют людей", - пояснила консультант программы "Эстония-Россия" Полина Зайцева.

Среди озвученных молодыми людьми идей - создать межгосударственное налогообложение для финансирования приграничных регионов и узаконить межгосударственное интернет-обучение.

Молодежный форум проходит в дату, когда в Европе отмечают День сотрудничества, призванный продемонстрировать достижения приграничного взаимодействия. Одним из таких видов партнерства стала, в частности, парусная регата на пограничной реке.

Сегодня на внешних границах Евросоюза развернуты 17 аналогичных молодежных программ.