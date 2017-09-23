Актуальная камера 23.09.2017 (20:00)

Министр образования и науки Майлис Репс в субботу открыла в Таллинне 29-й Европейский конкурс молодых ученых, в котором участвуют школьники и студенты из 38 стран.
Одним из нововведений на муниципальных выборах в 2017 году является так называемый "закон о двух стульях". Теперь действующие члены Рийгикогу могут баллотироваться в местные самоуправления и работать там, не отказываясь от места в парламенте. Это замечательно для разного рода политических гигантов и партий с недостатком ярких кадров. Народу же, на мой взгляд, "двойные" депутаты совсем не нужны.
Канцлер права Юлле Мадизе не видит никаких перспектив у разработанного Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроекта, согласно которому право голосовать на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии и постоянно проживающих в стране граждан ЕС. По ее словам, невозможно лишить обладателей "серых" паспортов и граждан третьих стран права участвовать в выборах в местные органы самоуправления.
В Таллинне открылась новая школа актёрского мастерства и медиапрофессий для детей и подростков. Русский театр тем временем продолжает прием заявок в театральную студию, обучение в которой совершенно бесплатно. О том, какие перспективы ждут молодых потенциальных артистов, - в сюжете "Актуальной камеры".