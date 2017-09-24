На шоссе Таллинн-Нарва насмерть сбили женщину: полиция разыскивает очевидцев ({{commentsTotal}})
Накануне поздно вечером в Харьюском уезде на шоссе Таллинн-Нарва обнаружили труп женщины со следами наезда транспортного средства.
Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщила полиция, отметив, что тело погибшей женщины, личность которой до сих пор не установлена, обнаружили в 20:48 на 19-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Йыэляхтме.
Очевидцев происшествия полиция просит позвонить по номеру 612 3000.
Редактор: Сергей Михайлов