В Нарве рядом с Пяхклимяэской гимназией появилась новая улица

В конце этой недели в Нарве открыли новую улицу под названием 5-я Рохелине (5.Roheline).

Она проходит от Таллиннского шоссе до Пяхклимяэской гимназии, где заканчивается парковкой, сообщают городские власти.

Конкурс на строительство дороги выиграла фирма N&V, которая и осуществляла работы.

Дорога двухполосная, оснащена тротуаром шириной 3 м для детей, которые добираются до школы пешком, а также уличным LED-освещением и ливневой канализацией.

Скорость движения по дороге ограничена 30-ю километрами в час. Вокруг гимназии сохраняется зеленая зона.