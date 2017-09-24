В Нарве рядом с Пяхклимяэской гимназией появилась новая улица ({{commentsTotal}})
В конце этой недели в Нарве открыли новую улицу под названием 5-я Рохелине (5.Roheline).
Она проходит от Таллиннского шоссе до Пяхклимяэской гимназии, где заканчивается парковкой, сообщают городские власти.
Конкурс на строительство дороги выиграла фирма N&V, которая и осуществляла работы.
Дорога двухполосная, оснащена тротуаром шириной 3 м для детей, которые добираются до школы пешком, а также уличным LED-освещением и ливневой канализацией.
Скорость движения по дороге ограничена 30-ю километрами в час. Вокруг гимназии сохраняется зеленая зона.
Редактор: Сергей Михайлов