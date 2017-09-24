На крупном турнире WTA в Китае Контавейт уступила уже в первом круге ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не смогла выйти во второй раунд турнира WTA в китайском городе Ухань с призовым фондом свыше 2,3 млн долларов США.
В воскресенье, 24 сентября, в матче первого круга соперницей Контавейт (WTA 31) стала полячка Магда Линетт - 74-я ракетка мира, пробившаяся в основную сетку через квалификацию.
Завершилась встреча со счетом 7:5, 6:4 в пользу представительницы Польши, которой для победы понадобилось 1 час 35 минут.
Обе теннисистки дважды за матч сумели подать навылет. Контавейт реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов и допустила 11 двойных ошибок.
До этого соперницы играли друг против друга 5 раз. Более успешной была Линетт, выигравшая у Контавейт три поединка. С учетом сегодняшней встречи она ведет со счетом 4:2.
Редактор: Сергей Михайлов