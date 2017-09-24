В Германии начались выборы в Бундестаг

Во всех городах Германии утром воскресенья, 24 сентября, открылись избирательные участки, которые будут работать с 08:00 до 18:00 по местному времени (09:00 — 19:00 по восточноевропейскому).

Немцам предстоит выбрать новый состав Бундестага, который затем сформирует правительство страны и изберет нового канцлера, передает Lenta.ru.

"Интерфакс" отмечает, что в выборах участвуют 42 партии. Чтобы пройти в парламент кандидатам необходимо набрать не меньше пяти процентов голосов. Основными соперниками являются консервативный блок, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Reuters отмечает, что выборы в Бундестаг в этом году могут стать историческим событием, поскольку в парламент впервые, более чем за полвека, могут войти ультраправые (партия "Альтернатива для Германии").

Электорат в Германии насчитывает 61,5 млн избирателей в возрасте от 18 лет. Федеральные выборы проводятся каждые четыре года, сообщает Би-би-си.

Немецкий бундестаг формируется по смешанной системе: половина мест (299) отводится кандидатам, избранным в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.

Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.