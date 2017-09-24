Со следующего года в Эстонии будет действовать новая система налогообложения доходов

С начала следующего года в Эстонии будет действовать новая система налогообложения доходов. Для тех, чья зарплата не превышает 1200 евро в месяц, не облагаемый подоходным налогом минимум повысится со 180-ти до 500 евро. При этом если ваша зарплата выше, необлагаемый налогом минимум будет меньше. О том, что необходимо будет предпринять в этой связи рассказала главный специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.