В августе грузооборот портов Эстонии упал на 3,5%

В августе этого года порты Эстонии перевалили в общей сложности 2,83 млн тонн грузов, что на 3,5% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По сравнению с июлем в в августе грузооборот вырос на 6,5%, следует из базы данных Департамента статистики.

В августе было погружено на суда в общей сложности 1,89 млн тонн и разгружено 0,942 млн тонн грузов.

За восемь месяцев этого года грузооборот портов Эстонии составил 23,3 млн тонн.