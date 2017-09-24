Лавров выразил уверенность в неспособности США ударить по КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не ударят по КНДР, поскольку уверены в том, что Пхеньян обладает ядерным оружием.

Такое мнение он высказал в воскресенье, 24 сентября, в эфире программы "Итоги недели" на НТВ, передает Lenta.ru.

"По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения. (...) Таким образом, по Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то чтобы подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерные бомбы", — подчеркнул глава российского МИД, отметив, что с подобным мнением "согласны практически все".

Лавров также добавил, что, если этот прогноз не подтвердится, то мир может сорваться в очень непредсказуемое пике.

"Будут страдать десятки тысяч, если не сотни, ни в чем неповинных граждан в той же Южной Корее, но и в Северной Корее, конечно, в Японии, да и Россия с Китаем там рядом", - сказал Лавров.

Говоря о том, как разрешить кризис на полуострове, министр иностранных дел РФ отметил, что делать это нужно "только лаской, внушением, убеждением".