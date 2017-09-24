Кальюлайд призвала мировые правительства инвестировать в технологии

Президент Керсти Кальюлайд сказала в интервью крупнейшей норвежской газете Aftenposten, что правительствам пора начинать инвестировать в технологию и тем самым не только автоматизировать ряд действий, но изменить общество в целом, как уже сделали в Эстонии.

"Правительствам давно пора собраться и признать, что нужно инвестировать в приносящие народу пользу технологии, - сказала Кальюлайд в интервью Aftenposten. - Это касается не только автоматизации процессов, как на фабрике, но и изменений в обществе в целом, как сделали мы в Эстонии. Переход на дигитальное общество происходит в сотрудничестве властей, экономического сектора и населения".

Aftenposten пишет, что Эстония добилась исключительных успехов в дигитализации — она первой перешла на дигитализацию услуг публичного сектора, охватив систему здравоохранения, школьную систему и выборы. По данным Aftenposten, 99 процентов услуг публичного сектора в Эстонии доступны в интернете.

"Дигитальная идентификация, как у нас в Эстонии, может спасать жизни, - сказала Кальюлайд и назвала именно сектор здравоохранения важной с точки зрения дигитализации отраслью. - Если с вами, например, произошел несчастный случай и вас нужно увезти скорой помощью, еще в машине скорой помощи можно войти в историю болезни и увидеть прошлые медицинские данные. Я уверена, что все мы разрешили бы бригаде скорой помощи сделать это, если бы наша жизнь была в опасности".

Если Кальюлайд добьется желаемого по вопросу свободного движения данных в ЕС, это будет означать, например, что если гражданин Германии, отдыхая в Греции, заболеет, он и там сможет попасть к врачу.

Посредством дигитальной идентичности пациента греческий врач получит доступ к истории болезни пациента, содержащей всю необходимую информацию о лекарствах, приемах у врачей и госпитализациях, пишет Aftenposten.

В то же время, предстоит пройти долгий путь в том, что касается нуждающихся в изменении законов и соответствующих дискуссий о том, какая технологическая инфраструктура лучше всего. Кальюлайд подчеркнула, что вовлечение граждан является важным фактором дигитализации.

"Важно, чтобы народ понимал, что достаточно надежно и безопасно в дишитальной форме дела то, что мы раньше делали вручную, - сказала Кальюлайд газете. - Когда я слышу, что люди скептически реагируют на электронное голосование или полученный от врача электронный рецепт, я думаю, что крайне важно различать безопасные и небезопасные дигитальные платформы".

"Например, я знаю, что в некоторых странах дигитальные рецепты отправляют электронной почтой, которую легко взломать. Поэтому мы в Эстонии используем для всех услуг публичного сектора — в том числе дигитальных рецептов и электронного голосования — дигитальную ИД-карту с чипом и двумя паролями. С 2002 года, когда мы ввели ее в использование, систему ни разу не взломали", - пояснила Кальюлайд газете.

"В Эстонии уже есть дигитальное правительство, но мы не единственные в Европе, - сказала Кальюлайд в ответ на вопрос Aftenposten, готовы ли и другие страны ЕС к дигитализации и обмену данными. - Например, Финляндия использует одну с нами платформу, X-road. Люксембург также достиг больших успехов, а Германия внесла изменения в конституцию, поскольку поставила целью за пять лет провести дигитализацию услуг публичного сектора. Так что многие страны потихоньку начинают понимать важность дигитализации".

В октябре Кальюлайд примет участие в организованной Aftenposten конференции по технологии.