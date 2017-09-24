Лаури Леэзи: учителя не получают среднюю зарплату, их оклады меньше

Директор Французского лицея Лаури Леэзи считает, что главными проблемами сферы образования в Эстонии по-прежнему являются нехватка учителей и их низкие зарплаты.

Как передает в воскресенье, 24 сентября, портал новостей вещания ERR.ee, об этом он заявил в интервью программе "Утро с Ану" на телеканале ETV.

По словам Леэзи, дефицит учителей вызван именно их низкими зарплатами.

"Тот факт, что учитель получает среднюю по Эстонии зарплату, не соответствует действительности. Средняя зарплата по стране - 1242 евро, а учитель с полной нагрузкой получает 1050 евро. Это различие у нас существовало всегда - вакуум между средней зарплатой учителя и средней зарплатой по стране был и остается", - добавил Лаури Леэзи.

В 2015 году, комментируя в беседе с корреспондентом портала rus.err.ee поправки к закону, которые разрешили бы учителям обыскивать портфели учеников, Леэзи сказал, что задача учителя - это не обыскивать, а учить детей. А привлечь в школы молодых педагогов, по его словам, можно лишь одним способом - платить им нормальные зарплаты.

"Имидж профессии учителя не повысить путем расширения прав педагогов. Мне трудно сказать, станет ли специальность учителя более престижной и популярной от того, что учителя получат возможность проверять рюкзаки учеников. А проблему нехватки учителей решить можно простым путем - повысить им зарплаты. Когда делать покупки в универмаге Stockmann смогут не только министры, но и простые учителя, вот тогда молодые педагоги и потянутся в школы", - говорил тогда Лаури Леэзи.

В сентябре 2017 года, как писал rus.err.ee, Союз работников образования Эстонии обратился к своим социальным партнерам - правительству, Министерству образованию, Союзу местных самоуправлений и Союзу городов - с предложением продолжить переговоры о повышении минимальной ставки оклада учителей.

"Мы предлагаем повысить уровень заработной платы учителей в 2018 году до уровня средней заработной платы в Эстонской Республике - то есть не менее 1280 евро в месяц", - отметил председатель Союза работников образования Ремо Вольтри.

В конце прошлого года средняя зарплата учителей общеобразовательных школ Эстонии, по данным минобра, впервые превысила отметку в 1200 евро и составила 1208 евро.

С января 2017 года минимальная зарплата учителя поднялась с 958 евро до 1000 евро.