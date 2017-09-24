В чемпионате Финляндии Мошников забил гол Меэритсу

В воскресенье, 24 сентября, в матче 28-го тура чемпионата Финляндии друг против друга сыграли команды эстонских легионеров "Кеми" и "Вааса".

Поединок прошел на домашнем стадионе клуба "Кеми" и завершился со счетом 1:1. Гости, ворота которых защищал игрок сборной Эстонии Марко Меэритс, вышли вперед на 27-й минуте, но спустя 9 минут полузащитник сборной Эстонии Сергей Мошников восстановил равновесие.

За хозяев все 90 минут отыграл и бывший защитник "Левадии" Марек Кальюмяэ.

У гостей наблюдал за игрой со скамейки запасных экс-футболист "Флоры" Маркус Юргенсон.

В турнирной таблице среди 12 команд "Вааса" занимает седьмое, а "Кеми" - девятое место.