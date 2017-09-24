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Решение по делу обвиненного в смерти пациента врача из Ида-Вирумаа Госсуд вынесет в декабре ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Игорь Горячев в зале суда.
Игорь Горячев в зале суда. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

Решение по делу врача из Ида-Вирумаа Игоря Горячева, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности, Государственный суд вынесет в декабре.

На этой неделе Государственный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката медика Юри Леппика. О факте подачи кассации портал rus.err.ee впервые сообщил в апреле этого года.

Как сообщили rus.err.ee в высшем судебном учреждении Эстонии, кассация будет рассмотрена 1 ноября в порядке письменного производства. Это означает, что решение по ней будет вынесено через месяц - 1 декабря.

В конце прошлого года Вируский уездный суд приговорил Горячева к условному лишению свободы сроком на полтора года. В марте 2017 года это решение не изменил и Тартуский окружной суд.

Отбывать наказание Горячеву не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление.

Также врачу, если обвинительный приговор вступит в силу, придется оплатить свыше 14 000 евро в пользу родственников погибшего пациента в качестве возмещения морального ущерба.

История с участием бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева произошла в ноябре 2012 года. В экстренное отделение больницы поступил 42-летний мужчина с диагнозом ”подозрение на кровотечение пищеварительного тракта”.

Игорь Горячев осмотрел пациента и отправил его домой, посоветовав обратиться к семейному врачу. На следующий день тот скончался от резкого ухудшения состояния здоровья.

Прокуратура обвинили врача в том, что тот небрежно выполнил свою работу, не диагностировав у пациента кишечное кровотечение, и своим бездействием причинил по неосторожности смерть мужчине.

Сам Игорь Горячев своей вины не признал.

Редактор: Сергей Михайлов



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