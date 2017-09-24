"Калев/Крамо" одержал трудную победу над венграми в Лиге чемпионов

Поединок состоялся в воскресенье, 24 сентября, на площадке спортивного холла "Калев" в Таллинне.

Первая четверть осталась за хозяевами, но уже во второй десятиминутке гости перехватили инициативу. После большого перерыва венгры продолжили доминировать и в какой-то момент их преимущество достигло 15 очков. Однако у калевцев хватило сил и характера внести в игру перелом. Во второй половине третьей четверти им удался рывок +12, что на некоторое время деморализовало соперников.

Концовка матча проходила в равной борьбе, но итоговое слово осталось за чемпионами Эстонии.

Самым результативным игроком встречи стал Янари Йыэсаар, набравший 22 очка.

Ответный поединок пройдет уже в следующий вторник, 26 сентября, в Венгрии.