Творчество Марка Шагала стало основой для нового спектакля в Эстонии

"Я не хочу быть похожим на других, я хочу видеть мир по-своему", - так когда-то сказал один из ярчайших представителей художественного авангарда XX века Марк Шагал. Сегодня его творчество стало основой нового спектакля, который готовит основатель танцевального театра "Гольцман балет", хореограф Мария Гольцман.

Герои постановки живут в разных мирах, их встречи - мир фантазии. Но это прекрасный сон, наполняющий жизнь полетом. Живопись Марка Шагала - как сила, соединяющая любовь.

"Мы сейчас готовимся к новой постановке "Шагал не вместе". Она основана на творчестве художника Марка Шагала. Главным импульсом является его творчество и его биография. Мы их переплетаем. На сцене два человека, два танцора - мужской и женский образы. В дополнении к этому всему будет очень сильная, большая видеоинсталляция, живой звук. И это да, как вы правильно сказали - это полноценный спектакль, примерно на час", - рассказала Мария Гольцман.

В постановке заняты лишь два танцора - Сильвер Соорск и Полина Жукова-Лазарчук. На репетиции Полина приходит с пятимесячным сыном. А в роли няньки порой приходится выступать Марии Гольцман, которая довольна много времени работает и с детьми. Дети, в отличие от взрослых, на спектаклях не засыпают.

"У нас есть спектакль балет-медитация, который в ближайший четверг мы покажем в Пайде. Он довольно успокаивающий, идет в в двух действиях. Вот там, порой, засыпаю.А с детьми, как правило, такого не бывает. Они хлопают и кричат: еще-еще", - рассказала Гольцман.

В постановке "Шагал: не вместе" задействованы эстонец и русская. Но не стоит искать здесь следы интеграции.

"Я очень далека от политики, вообще не люблю слово "интеграция", а также никогда не использую в Эстонии слово "русский". Мы есть русскоязычные существа, попавшие в эту точку мира. Нас легко назвать балтославами", - отметила Гольцман.

"Выбор пал на этих танцоров в силу их темперамента, в силу их технической подготовки. Я искала танцоров, которые воплотят образы, которые в течение 50 минут вдвоем будут держать зал. Я подумала, что именно эти два человека подходят"", - сказала хореограф.

Премьера постановки "Шагал: невместе" пройдет 13 ноября в художественном музее Kumu.