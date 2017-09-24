Экзитполы: в парламент Германии проходят шесть партий ({{commentsTotal}})
Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5%, свидетельствуют данные экзитполов телеканала ARD.
Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получает на выборах около 20%, передает Би-би-си.
В бундестаг также впервые проходит правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и отмену санкций против России.
Всего в бундестаг проходят шесть партий - впервые после окончания Второй мировой войны.
По итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии и назначен канцлер.
При этом, по предварительным данным, ни одна из партий не набрала большинства, необходимого для формирования кабинета.
Избирательные участки на территории Германии закрылись в 18:00 по местному времени (19:00 по восточноевропейскому), после чего начался подсчет голосов.
Официальное подведение итогов голосования будет отображаться на сайте федерального избирательного комитета Германии.
Окончательные итоги выборов станут известны в понедельник.
Редактор: Сергей Михайлов