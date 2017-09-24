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Учения "Запад-2017": итоги подводит "Актуальная камера +" ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

На минувшей неделе завершились масштабные российско-белорусские учения "Запад-2017". Их итоги в своем сюжете для "АК+" подвел журналист ERR Антон Алексеев.

Начиная с 2009 года Россия и Беларусь каждые два года проводят совместные стратегические военные учения. При проведении на территории России они носят название "Щит Союза", на территории Беларуси - "Запад". Официальная цель нынешних учений "Запад-2017" - борьба с терроризмом. Правда, не все эксперты в это верят, передает в воскресенье, 24 сентября, "Актуальная камера +" (ETV+).

"Террористы - это, скорее, для прикрытия. Проводится общевойсковая операция, причем очень крупномасштабная. Подготовка к большой региональной войне в Европе", - считает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

И действительно, зачем задействовать для борьбы с террористами авиацию, артиллерию и ракеты?

"То, что борьба с терроризмом требует авиации, ракет, танков, артиллерии, показал опыт Сирии, показал опыт Ирака, где все эти виды вооружений применяются", - объясняет российский подполковник в отставке Виктор Литовкин.

Но сценарий учений, отмечает автор сюжета - посетивший учения в Беларуси Антон Алексеев - напоминал события не в Сирии или Ираке, а на куда более близком востоке Украины. Российско-белорусской группировке войск противостоял условный противник в лице трех вымышленных государств: Лубении, Висбарии и Вейшнории. Последняя, как видно на карте, расположилась в границах самой Беларуси.

"Учения - это схватка за Беларусь. В Беларуси объявились, как и на Украине, некие сепаратистские, деструктивные элементы, которые при помощи западных союзников, НАТО, хотят оторвать Беларусь от России", - говорит белорусский военный эксперт Александр Алесин.

Кстати, рассказывает Антон Алексеев, сепаратистская Вейшнория, придуманная явно по аналогии с ДНР и ЛНР, неожиданно стала весьма популярной у тех жителей Беларуси, которые без особой любви относятся к президенту Александру Лукашенко. Энтузиасты быстро создали сайт новой страны и даже начали выдавать паспорта Вейшнории.

Заявлениям российских и белорусских генералов о сугубо оборонительном характере учений "Запад-2017" вейшнорцы, отмечает Алексеев, разумеется, не верят: накануне учений твиттер МИДа Вейшнории предупредил МИД Республики Беларусь - "Вейшнория за всю свою историю не проиграла ни одной войны!"

"Эти так называемые учения - это попытка оккупировать независимую Республику Вейшнорию. Это агрессия со стороны белорусско-российских сил", - делится мыслями гражданский активист, патриот Вейшнории Олег Ларичев.

"Белорусы любят называть свою страну партизанским краем. Во время Второй мировой солдаты вермахта столкнулись в Белоруссии как раз с тем видом сопротивления, который теперь называется модным словом "гибридная война". Для успешной борьбы с таким "гибридным" противником необходимо четко представлять себе, какими силами и средствами он располагает. Проще всего, конечно, было бы захватить какого-нибудь партизана и допросить его хорошенько. Но поскольку партизан в округе нет, давайте зададим этот вопрос официальному представителю белорусского министерства обороны", - высказывает мысли уже Антон Алексеев.

"Вопрос профессионального разведчика. Игра осуществляется таким образом, чтобы группировка войск была готова к действиям против любого условного противника, который бы мог теоретически возникнуть", - отвечает полковник Владимир Макаров, официальный представитель Министерства обороны Республики Беларусь.

И все же, почему бы не сказать, сколько террористов могут - чисто теоретически, разумеется - напасть на Беларусь?

"Так называемые террористы - под ними подразумевали по сути НАТО все-таки. И те реальные соединения и части, которые находятся может быть в Прибалтике, в Польше и вообще в Северной Европе. Поэтому они и не сказали вам - не будут же они разглашать, что они знают о силах НАТО. Они этого никогда не скажут", - комментирует генерал в отставке, депутат Рийгикогу Антс Лаанеотс.

А что мы знаем о силах российско-белорусской группировки? Официально в нынешних учениях "Запад-2017" приняли участие 12 700 военнослужащих. Кстати, по словам российских военных, столько же солдат и офицеров принимали в прошлом году участие в учениях "Кавказ-2016".

"И там было объявлено, как и сейчас, что там было 12,5 тысяч участников. А потом начальник Генштаба походу в конце учений заявил, что вообще-то 120 тысяч. А потом уже, в октябре прошлого года Сергей Шойгу сказал, что вообще участников в "Кавказе" было 223 тысячи. Исходя из этого можно предполагать, что в этих учениях может участвовать до 300 тысяч человек, больше 100 тысяч из них - военнослужащие", - думает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Впрочем, с такими оценками согласны не все.

"Сухопутные войска России от Калининграда до Владивостока всего составляют 270 тысяч. Ну неужели на таком клочке земли, как три белорусских полигона, собираются 100 тысяч человек? Смешно это все", - возражает ему подполковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

Чтобы снять все возможные вопросы белорусская сторона пригласила на заключительный этап учений международных наблюдателей. Впервые после событий в Крыму и на востоке Украины и последовавшего за ними усиления восточного фланга Альянса вблизи границ стран-членов НАТО проходят столь масштабные учения.

"Я бы не сказал, что я увидел что-то действительно новое. Но то, что происходило в последний день, это массированное применение огневой силы - его было очень много. Так что возникало ощущение, не слишком ли это преувеличено", - говорит Каупо Кийс, военный наблюдатель от Эстонии на учениях "Запад-2017".

Следующие совместные стратегические российско-белорусские учения должны пройти в 2019 году - уже на территории России.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

Редактор: Сергей Михайлов

запад-2017


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