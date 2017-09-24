День без автомобиля - акция с таким названием прошла в воскресенье, 24 сентября, в Таллинне. В ходе масштабного мероприятия в столице можно было, например, пешком прогуляться по проезжей части Пярнуского шоссе и принять участие в соревнованиях по ориентированию на общественном транспорте.

Участок Пярнуcкого шоссе от Эстонского драматического театра и до торгового центра "Виру" выглядел в воскресенье днем крайне непривычно. Здесь не было ни машин, ни автобусов. Играла музыка, люди танцевали и пробовали различные альтернативные средства передвижения. Например, вместо автомобиля можно использовать скейтборд, передает "Актуальная камера" (ETV+).

"На скейтборде учиться очень легко. Дети уже с шести лет могут начинать. Чтобы научиться медленно кататься необходимо всего пару часов. Конечно, многое зависит от учителя, но ничего сложного в этом нет. Скорость, конечно разная. Я думаю, что в среднем 15 километров в час", - рассказал скейтбордист Райн Конт.

Одним из основных событий прошедшей в столице акции стало ориентирование на общественном транспорте, чтобы показать, что по городу можно довольно оперативно передвигаться не только на автомобиле.

Впервые в рамках акции "День без автомобиля" пеший поход по городу прошёл и на русском языке. Под руководством писателя и краеведа Йосефа Каца у участников похода появилась возможность посмотреть на центр Таллинна не в "быстрой перемотке", как это может показаться из окна автомобиля.

День без автомобиля проходит в рамках месяца экологичной мобильности.

До конца этого месяца состоятся ещё несколько оздоровительных мероприятий в разных районах Таллинна.