"АК+" вместе с экспертами разбиралась в причинах дефицита масла и роста цен на продукты

С прилавков магазинов некоторых торговых сетей пропало масло. Рост цен на продукты и не думает останавливаться. Почему так происходит - и кто может попытаться снять сливки в данной ситуации - найти ответы на эти вопросы репортеру "АК+" помогли эксперты.

Все выше и выше. Так можно описать цены в эстонских супермаркетах. Казалось, за последние 12 месяцев они взлетели буквально на все продукты. Данные подтверждают и статистика, и эксперты, передает в воскресенье, 24 сентября, "Актуальная камера +" (ETV+).

"Мы уже видим, что цены в магазинах действительно выросли. Пока сложно давать точный прогноз, но не исключаю, что цена еще будет расти", - говорит президент Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

"Не будем забывать, что скачки цен на продукты питания на разные группы населения действует по-разному. Мы знаем, что доля расходов на еду в семьях с разным уровнем дохода разнится. И без сомнения тема больше затрагивает малообеспеченные семьи. В Эстонии половина семей - это те, у кого нет возможности делать сбережения. Они живут от зарплаты до зарплаты. Или от пенсии до пенсии. Именно такое неустойчивое положение - основа для возникновения острых и преувеличенных в эмоциональном плане реакций на скачки цен", - комментирует директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.

Из графика "АК+" выясняется, что если индекс потребительских цен в целом по сравнению с августом прошлого года вырос только на 4 процента, то, например, цены на масло подскочили за 12 месяцев на 44 процента, значительно подорожали также яйца, фрукты, сахар и кондитерские изделия.

В последнее время Эстонию охватила и самая настоящая масляная паника. И если в некоторых магазинах еще можно встретить данный продукт, то в других полки абсолютно пусты.

"Я хочу прямо заявить: никакого кризиса масла у нас сейчас нет. Но полки кое-где действительно пустые. Просто по утрам люди в больших количествах его скупают. Кто-то берет 10 пачек, кто-то 25 пачек. Дайте производителям время, и все будет нормально! Не бегайте в магазин покупать масло! Наши производители производят масло в том же количестве, что и раньше. Просто покупать стали очень много. И наши производители не были к этому готовы", - объясняет Сирье Потисепп.

Масляная паника не стала первой продуктовой лихорадкой в Эстонии. Жители страны могут помнить и так называемую яичную панику в 2012 году, сахарную панику 2011 года, гречневую панику в 2010 году. Так почему же возникают панические настроения у покупателей?

"Если рассуждать рационально, то сложно понять такое поведение. Сколько, например, человек сможет гречки съесть или яиц? В этом увеличении цены речь может идти об одном-двух евро в течение одной недели.Если семья купит пачку масла в неделю, то - в случае удорожания масла - мы же говорим об увеличении расходов на масла на один евро в неделю. Но в эмоциональном плане кажется, что всё дорожает и что-то нужно делать, нужно как-то реагировать! Возможно, это и есть главная причина", - рассуждает Марье Йозинг.

Второй вопрос, кто выгодополучатель? Первым делом все смотрят в сторону владельцев сетей розничной торговли, отмечает автор сюжета.

"В какой-то момент, когда уже действительно речь идет о панике потребителей, при которой покупок совершается все больше при высокой цене, вполне возможно, что представители розничной торговли действительно получают выгоду от этого, пусть и кратковременную. И тут следует отметить верное поведение торговцев с точки зрения рынка: подними цены, чтобы паника прекратилась. И в результате, на коротком отрезке розничные торговые сети действительно получают выгоду. Но если смотреть на ситуацию в общем, то речь, скорее, идет о естественном процессе. Закупочная цена выросла настолько, что заниматься производством масла становиться тоже значительно затратным, чем год назад. И если год назад закупочная цена на молоко составляла 20 евроцентов, то сегодня - уже 34 цента. И мы понимаем, что делать масло за ту же цену уже не получится", - объясняет директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.

Главное - не вините в сложившейся ситуации эстонских фермеров, говорят в союзе пищевой промышленности. Им и так не просто. Ведь еще не закончились санкционные войны, не забыты громкие акции протеста. Так как живут фермеры сейчас? Ситуация выправляется, пусть и не в быстром темпе, говорят специалисты.

"Здесь ситуация простая. Если фермеры не получают за свою продукцию достаточно денег, то они высказывают свое недовольство и достаточно громко. А сейчас тишина. Очень простое объяснение, правда? В общем, стало немного лучше. И фермерам, и производителям. А что это значит? Значит, что цены на продукты в магазинах будут расти", - заключает президент Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.