rus.err.ee

Эксперт: кризиса масла в Эстонии нет, но цены на продукты будут расти ({{commentsTotal}})

Эстония
Николай Лощин
Эстония

С прилавков магазинов некоторых торговых сетей пропало масло, но это не говорит о кризисе в отрасли. Вместе с тем цены на продукты питания будут расти, считает глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Все выше и выше. Так можно описать цены в эстонских супермаркетах. Казалось, за последние 12 месяцев они взлетели буквально на все продукты. Данные подтверждают и статистика, и эксперты, передает в воскресенье, 24 сентября, "Актуальная камера +" (ETV+).

"Мы уже видим, что цены в магазинах действительно выросли. Пока сложно давать точный прогноз, но не исключаю, что цена еще будет расти", - говорит президент Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

"Не будем забывать, что скачки цен на продукты питания на разные группы населения действует по-разному. Мы знаем, что доля расходов на еду в семьях с разным уровнем дохода разнится. И без сомнения тема больше затрагивает малообеспеченные семьи. В Эстонии половина семей - это те, у кого нет возможности делать сбережения. Они живут от зарплаты до зарплаты. Или от пенсии до пенсии. Именно такое неустойчивое положение - основа для возникновения острых и преувеличенных в эмоциональном плане реакций на скачки цен", - комментирует директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.

Из графика "АК+" выясняется, что если индекс потребительских цен в целом по сравнению с августом прошлого года вырос только на 4 процента, то, например, цены на масло подскочили за 12 месяцев на 44 процента, значительно подорожали также яйца, фрукты, сахар и кондитерские изделия.

В последнее время Эстонию охватила и самая настоящая масляная паника. И если в некоторых магазинах еще можно встретить данный продукт, то в других полки абсолютно пусты.

"Я хочу прямо заявить: никакого кризиса масла у нас сейчас нет. Но полки кое-где действительно пустые. Просто по утрам люди в больших количествах его скупают. Кто-то берет 10 пачек, кто-то 25 пачек. Дайте производителям время, и все будет нормально! Не бегайте в магазин покупать масло! Наши производители производят масло в том же количестве, что и раньше. Просто покупать стали очень много. И наши производители не были к этому готовы", - объясняет Сирье Потисепп.

Масляная паника не стала первой продуктовой лихорадкой в Эстонии. Жители страны могут помнить и так называемую яичную панику в 2012 году, сахарную панику 2011 года, гречневую панику в 2010 году. Так почему же возникают панические настроения у покупателей?

"Если рассуждать рационально, то сложно понять такое поведение. Сколько, например, человек сможет гречки съесть или яиц? В этом увеличении цены речь может идти об одном-двух евро в течение одной недели.Если семья купит пачку масла в неделю, то - в случае удорожания масла - мы же говорим об увеличении расходов на масла на один евро в неделю. Но в эмоциональном плане кажется, что всё дорожает и что-то нужно делать, нужно как-то реагировать! Возможно, это и есть главная причина", - рассуждает Марье Йозинг.

Второй вопрос, кто выгодополучатель? Первым делом все смотрят в сторону владельцев сетей розничной торговли, отмечает автор сюжета.

"В какой-то момент, когда уже действительно речь идет о панике потребителей, при которой покупок совершается все больше при высокой цене, вполне возможно, что представители розничной торговли действительно получают выгоду от этого, пусть и кратковременную. И тут следует отметить верное поведение торговцев с точки зрения рынка: подними цены, чтобы паника прекратилась. И в результате, на коротком отрезке розничные торговые сети действительно получают выгоду. Но если смотреть на ситуацию в общем, то речь, скорее, идет о естественном процессе. Закупочная цена выросла настолько, что заниматься производством масла становиться тоже значительно затратным, чем год назад. И если год назад закупочная цена на молоко составляла 20 евроцентов, то сегодня - уже 34 цента. И мы понимаем, что делать масло за ту же цену уже не получится", - объясняет директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.

Главное - не вините в сложившейся ситуации эстонских фермеров, говорят в союзе пищевой промышленности. Им и так не просто. Ведь еще не закончились санкционные войны, не забыты громкие акции протеста. Так как живут фермеры сейчас? Ситуация выправляется, пусть и не в быстром темпе, говорят специалисты.

"Здесь ситуация простая. Если фермеры не получают за свою продукцию достаточно денег, то они высказывают свое недовольство и достаточно громко. А сейчас тишина. Очень простое объяснение, правда? В общем, стало немного лучше. И фермерам, и производителям. А что это значит? Значит, что цены на продукты в магазинах будут расти", - заключает президент Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Редактор: Сергей Михайлов

продукты питаниясливочное масломасло


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Обуждение угроз и вызовов демократии в Рийгикогу

Предвыборный блог | Двойные депутаты народу не нужны

Одним из нововведений на муниципальных выборах в 2017 году является так называемый "закон о двух стульях". Теперь действующие члены Рийгикогу могут баллотироваться в местные самоуправления и работать там, не отказываясь от места в парламенте. Это замечательно для разного рода политических гигантов и партий с недостатком ярких кадров. Народу же, на мой взгляд, "двойные" депутаты совсем не нужны.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Юлле Мадизе не видит перспектив у скандального законопроекта EKRE.

Юлле Мадизе: отобрать у неграждан право голоса на местных выборах невозможно

Канцлер права Юлле Мадизе не видит никаких перспектив у разработанного Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроекта, согласно которому право голосовать на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии и постоянно проживающих в стране граждан ЕС. По ее словам, невозможно лишить обладателей "серых" паспортов и граждан третьих стран права участвовать в выборах в местные органы самоуправления.

ЭКОНОМИКА
22.09

Жители Эстонии потратили в августе 10 млн евро на новые мобильные телефоны

22.09

Жилье продолжает дорожать

22.09

Eesti Energia получила разрешение на продажу электроэнергии в Финляндии и Швеции

21.09

И снова не взлетела: что происходит с самолетами Nordica

21.09

Сланцевый проект Eesti Energia в Иордании получил в Азии награду в области инноваций

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
LIVE по четвергам в 12:00
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ

Народу важно
25 сентября в 19.00

Последние новости
24.09

В понедельник в Эстонии до +19 и без дождей

24.09

Рекомендации "АК+": куда пойти с 25 сентября по 1 октября

24.09

Творчество Марка Шагала стало основой для нового спектакля в Эстонии

24.09

Эксперт: кризиса масла в Эстонии нет, но цены на продукты будут расти

24.09

Учения "Запад-2017": итоги подводит "Актуальная камера +"

24.09

В Таллинне в очередной раз отметили День без автомобиляОбновлено

24.09

"Актуальная камера +" 24.09.2017 (20:00)

24.09

Экзитполы: в парламент Германии проходят шесть партий

24.09

"Калев/Крамо" одержал трудную победу над венграми в Лиге чемпионов

24.09

Решение по делу обвиненного в смерти пациента врача из Ида-Вирумаа Госсуд вынесет в декабре

24.09

В чемпионате Финляндии Мошников забил гол Меэритсу

24.09

Победителями Тартуского веломарафона стали спортсмены из Латвии

24.09

Лаури Леэзи: учителя не получают среднюю зарплату, их оклады меньше

24.09

Кальюлайд призвала мировые правительства инвестировать в технологии

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
24.09

На шоссе Таллинн-Нарва насмерть сбили женщину: полиция разыскивает очевидцев

22.09

Мисс Нарвы Андриана Чупова: испугалась журналистики и поступила на бизнес

23.09

ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне прошла акция протеста против строительства Рейди теэОбновлено

24.09

Лаури Леэзи: учителя не получают среднюю зарплату, их оклады меньше

23.09

В Нарва-Йыэсуу попрощались с летом на фестивале миноги

21.09

Ольга Иванова VS Мария Юферева: городское радио, сомнительные личности и бизнесмены-олигархиОбновлено

24.09

В Нарве рядом с Пяхклимяэской гимназией появилась новая улица

23.09

Вернувшиеся из КНДР эстонские таэквондисты: в Пхеньяне все мирно и спокойно

24.09

Трамп пообещал Северной Корее недолгое существование

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
24.09

На следующей неделе полиция усилит проверку пассажиров и транспортных средств

24.09

Уменьшится бюрократия при регистрации рождения или смерти человека

24.09

Со следующего года в Эстонии будет действовать новая система налогообложения доходов

24.09

Сегодня в Таллинне отметят День без автомобиля

23.09

В Таллинне открылась школа Art Media Kool

23.09

Завтра в Таллинне отметят День без автомобиля

23.09

Малые магазины против изменений порядка торговли

22.09

Канцлер права хочет помочь решить проблемы Кохтла-Ярве

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: