Рекомендации "АК+": куда пойти с 25 сентября по 1 октября ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 24 сентября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В понедельник, 25 сентября, по всей стране стартует фестиваль "Ночь ученых". Любителей науки - юных и взрослых - ожидают свыше девятисот научных мероприятий в разных музеях и образовательных центрах Эстонии.
В четверг, 28 сентября, в Силламяэ пройдет Ярмарка труда, которая познакомит посетителей с возможностями трудоустройства.
В этот же день, 28 сетября, в столичном Домском соборе состоится концерт Армянской духовной музыки.
Редактор: Сергей Михайлов