В понедельник в Эстонии до +19 и без дождей ({{commentsTotal}})
Главное обещание эстонских синоптиков: дождя в предстоящие сутки не будет.
В ночь на понедельник небольшая облачность, без осадков, местами возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9. на побережье - до 13 градусов тепла.
В понедельник днем солнечная сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный, сила ветра такая же, как и ночью - 2-8, на побережье ожидаются порывы до 11 м/с. Температура воздуха 15..19°C тепла.
Источник: "АК" (ETV+)