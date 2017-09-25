В августе закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 58,7%

В августе 2017 года закупочные цены на молоко в Эстонии выросли как в годовом, так и в месячном сравнении.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в августе средняя закупочная цена молока составила 329,37 евро за тонну. По сравнению с июлем это на 0,47% больше.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко продолжают расти куда более стремительно. Так, в августе они увеличились на 58,7% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, когда стоимость тонны продукта составляла 207,51 евро.

Объем закупок молока в августе составил 63 400 тонн - на 3% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с июлем в августе закупки снизились на полпроцента.

В августе 2017 года предприятия молочной промышленности произвели 8300 тонн питьевого молока, 2500 тонн сливок, 3500 тонн ферментированного молока, 3600 тонн сыра и 1500 тонн творога.