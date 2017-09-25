Меркель объявила о готовности формировать новое правительство Германии

"Мы сильнейшая партия, и наша задача - сформировать правительство, - заявила Меркель в выступлении перед сторонниками, передает в понедельник Би-би-си. - Конечно, мы надеялись на лучший результат".

"Христианско-демократический союз" Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент, набрав около 32,9% голосов, свидетельствуют предварительные данные подсчета. Несмотря на победу, с которой канцлера поздравил и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, партия получила худший результат на выборах с 1949 года.

Меркель пока не назвала возможных партнеров по коалиции, заявив о желании обсудить это с другими партиями. О готовности вести c альянсом ХДС/ХСС переговоры о правительственной коалиции уже заявили "Зеленые".

Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20,8%. Шульц и его сторонники уже заявили, что партия не будет участвовать в коалиции в парламенте и намерена уйти в оппозицию.

В бундестаг также впервые проходит правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и отмену санкций против России. Она набирает 13%, причем на востоке Германии - в бывшей ГДР - за АдГ проголосовали почти 23% избирателей.

Всего в бундестаг проходят шесть партий, в том числе Свободная демократическая партия (СвДП), "Левые" и "Зеленые".

Окончательные итоги выборов станут известны в понедельник.