Эстония получит новый самолет наблюдения не позднее 20 мая ({{commentsTotal}})
Новый наблюдательный самолет для нужд Департамента полиции и пограничной охраны будет передан Эстонии не позднее 20 мая следующего года. Его стоимость вместе с оборудованием составит около 20 миллионов евро.
А пока шведская фирма, ставшая победителем международного тендера, занимается установкой необходимого технического оборудования: радаров, камер наблюдения, высококачественных средств радиосвязи, антенн и прочих устройств, передают в понедельник, 25 сентября, утренние новости ETV+.
Управлять таким летательным аппаратом также непросто - для этого эстонские пилоты в январе пройдут специальное обучение в США.
Новый самолет, приобретаемый при поддержке Фонда сплочения Европейского союза, будет использоваться прежде всего для мониторинга Балтийского моря, но он способен выполнять и другие функции.
Редактор: Сергей Михайлов