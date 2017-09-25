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Зопп и Иванов поднялись в рейтинге ATP ({{commentsTotal}})

Спорт
Юрген Зопп набирает былую форму.
Юрген Зопп набирает былую форму. Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

Сильнейшие теннисисты Эстонии Владимир Иванов и Юрген Зопп улучшили свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 25 сентября, Зопп поднялся на две строчки и занимает теперь 192-е место.

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов также переместился вверх на две позиции и занимает 427-е место.

В тысячу лучших теннисистов планеты входит и 19-летний игрок сборной Эстонии Кеннет Райсма, занимающий 716-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим - британец Энди Маррей.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).

Редактор: Сергей Михайлов

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