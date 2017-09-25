Собравшийся в понедельник, 25 сентября, совет Больничной кассы не смог определиться с новым главой организации, после чего объявил новый конкурс, который продлится неделю.

Председатель совета Больничной кассы, возглавляющий конкурсную комиссию Евгений Осиновский после заседания совета сообщил, что председателя правления не выбрали, так как кандидаты представили недостаточную документацию. Всего комиссия передала совету на рассмотрение две кандидатуры.

Совет кассы объявил новый конкурс, который продлится неделю, и надеется, что новый руководитель станет известен к пятнице следующей недели.

Конкурс на замещение должности председателя правления Больничной кассы был объявлен в июне этого года. Всего поступило 11 заявлений.

В состав комиссии по избранию нового председателя правления кассы входят председатель совета Больничной кассы Евгений Осиновский, исполнительный директор Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар и председатель правления Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон. Все трое состоят и в совете организации, который включает в себя 15 человек.

Полномочия нынешнего главы Больничной кассы Танела Росса истекают 30 сентября. Он возглавляет учреждение на протяжении последних пяти лет. В 2012 году Росс был избран на пост главы организации лишь с третьей попытки.

Ключевой задачей Больничной кассы является организация медицинского страхования в Эстонии.