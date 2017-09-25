Борец греко-римского стиля Хейки Наби на проходившем в литовской Клайпеде ЧМ среди военнослужащих в весовой категории до 130 кг завоевал бронзовую медаль.

В квалификации эстонец был сильнее грузина Мириана Гиоргадзе 6:0. Затем в четвертьфинале поборол украинца Александра Чернецкого 2:1, сообщили в понедельник, 25 сентября, "Новости спорта" на волне "Радио 4".

В полуфинале Наби пришлось признать превосходство хозяина первенства Мантаса Книстаутаса 1:2. А в поединке за третье место он оказался сильнее Лукаша Банака из Польши 4:0.

Напомним, в 2015 и 2016 годах Хейки Наби выигрывал ЧМ среди военнослужащих, а в 2014 завоевывал бронзу.

Так же соревновавшиеся в Клайпеде эстонские борцы Мартин Плазер (до 85 кг) и Хардо Тоотс (до 80 кг) заняли соответственно 12-е и 14-е места.