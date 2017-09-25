Анетт Контавейт ухудшила свой рейтинг ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 25 сентября, Контавейт опустилась с 31-го на 34-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи поднялась со 112-й на 111-ю строчку.
Первую строчку в рейтинге сохранила за собой испанка Гарбинье Мугуруса, на втором месте осталась румынка Симона Халеп. Третью позицию удержала украинка Элина Свитолина.
Редактор: Сергей Михайлов